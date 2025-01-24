Массовое закрытие алкомаркетов началось в Вологодской области

Массовое закрытие торгующих спиртосодержащими напитками сетевых магазинов (в частности, «Красное & Белое» и «Бристоль») началось в Вологодской области. Об этом собщил Telegram-канал «Регнум».

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Это связано с тем, что с 1 марта 2025 года на территории региона по закону можно будет продавать алкоголь лишь с 12 до 14 часов.

Сейчас в Вологодской области ранее занимаемые алкомаркетами территории массово сдаются в аренду.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что продажи игристых вин в России в 2024 году выросли на 8,6%, а объем реализации крепкого алкоголя за год увеличился на 4,4%.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Епанчинцев
ТЕГИ:АрендаТорговляВологодская ОбластьАлкоголь

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