Массовая вакцинация россиян от COVID-19 препаратом центра «Вектор» начнется в 2021 году

Вакцинация населения РФ от коронавируса вакциной центра "Вектор" Роспотребнадзора начнется в 2021 году, передает «Интерфакс».

Ее начнут применять одновременно с проведением пострегистрационных исследований, их планируется провести на трех тысячах человек.

Ранее во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о начале пострегистрационных испытаний вакцины «Вектора», напоминают «Известия».

В России уже зарегистрирована вакцина центра имени Гамалеи «Спутник V». Согласно промежуточному анализу данных третьей фазы исследований препарата, вакцина показала эффективность в 92%.

Вакцины разрабатывают и в других странах. Так, немецкий концерн BioTech совместно с американской компанией Pfizer заявил о «более чем 90% эффективности» после первой части третьей фазы исследований.

Препарат намерены зарегистрировать уже в ноябре, в том числе в России. Однако глава центра Гамалеи Александр Гинцбург предрек вакцине проблемы с поставками из-за сложных условий хранения - препарат нуждается в температуре минус 70-80 по Цельсию.

В свою очередь, американская компания Moderna заявила о 94,5% эффективности своего препарата, однако, по сообщениям The Guardian, намерена продавать ее только в США.

В сравнении с другими компаниями, стоимость Moderna очень высокая – 37 долларов, тогда как Pfizer стоит около 20 долларов. Ранее сообщалось, что цена на российскую вакцину будет «Спутник V» будет не дороже одной тысячи рублей.

