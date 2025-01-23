Масштабный сбой произошел в работе ChatGPT
Масштабный сбой зафиксирован в работе сайта и приложения ChatGPT. Об этом сообщает сервис Downdetector.
Отмечается, что ChatGPT выдает ошибку при попытке запустить виртуальный помощник с генеративным искусственным интеллектом, а также ввести запрос.
Больше всего жалоб поступило из Нидерландов, Великобритании, Германии, Испании, Франции, Японии и Канады. Также сообщения поступают и из других стран.
Ранее руководитель департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров заявил, что сбои в работе продуктов компании OpenAI могут привести к утечкам пользовательских данных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru