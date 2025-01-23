Масштабный сбой произошел в работе ChatGPT

Отмечается, что ChatGPT выдает ошибку при попытке запустить виртуальный помощник с генеративным искусственным интеллектом, а также ввести запрос.

Больше всего жалоб поступило из Нидерландов, Великобритании, Германии, Испании, Франции, Японии и Канады. Также сообщения поступают и из других стран.

Ранее руководитель департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров заявил, что сбои в работе продуктов компании OpenAI могут привести к утечкам пользовательских данных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

