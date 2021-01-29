Масочный режим в Санкт-Петербурге продлили до 15 мая

Власти Санкт-Петербурга продлили масочный режим в общественных местах до 15 мая, сообщается на сайте администрации города.

Кроме того, продлён запрет на посещение театров и цирка организованными группами детей до 16 лет. Также власти сохранят необходимость получения разрешения на проведение мероприятий, в которых участвует более 50 человек.

Вместе с тем, администрация Санкт-Петербурга с 30 января смягчит ряд ограничений, введённых из-за пандемии COVID-19. Так, заведения общепита, за исключением фудкортов в торговых центрах, смогут круглосуточно принимать гостей.

Кроме того, власти разрешили работу музеев, выставок, театров и катков в торговых центрах, а также увеличили до 50% предельную заполняемость концертных залов, театров и кинотеатров.

Между тем, за последние сутки в Санкт-Петербурге выявили 2284 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в стране зафиксировано 19 238 новых заболевших, общее число пациентов с COVID-19 достигло 3 813 048 человек, сообщает «Свободная пресса».

