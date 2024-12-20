«Масло и яйца»: Торговые сети готовы создать социальные полки за налоговые льготы
Олег Павлов заявил НСН, что товар должен дойти до потребителя до истечения срока годности, а схема раздачи продуктов стоит сделать прозрачной.
Торговые сети готовы организовывать социальные полки для бесплатной передачи продуктов в обмен на налоговые льготы, но делать это обязанностью магазинов нельзя, заявил НСН председатель организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов.
Председатель партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов направил письмо на имя министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова с предложением закрепить в законодательстве обязанность владельцев магазинов организовывать социальные полки для бесплатной передачи продуктов нуждающимся - фудшеринга. Павлов заметил, что должна быть поощрительная основа.
«Торговые сети сами давно выступают за право формировать такие полки и получать за это налоговые льготы. Это выглядит вполне логичным. Если же мы говорим именно о принудительном порядке, здесь вопрос в ценообразовании, насколько эти меры будут укладываться в экономику производителей, поставщиков и самих торговых сетей. Более логичной выглядит история, когда товары качественные и безопасные, но с истекающим сроком годности, передаются нуждающимся через специальные структуры под жестким контролем, а торговые сети получают налоговые послабления», - пояснил он.
При этом Павлов подчеркнул, что товар должен дойти до потребителя до истечения срока годности, а схема поступления продуктов должна быть прозрачной.
«Если продукт реализуется со скидками, там никаких льгот не должно быть. Если мы говорим о передаче, в этом случае могут быть налоговые льготы. Но главное требование, чтобы товар дошел до потребителя до истечения срока годности. Важно, чтобы на всем пути транспортировки были соблюдены температурные условия и прочие, чтобы не было нарушений. Также сам механизм распределения должен быть достаточно прозрачным, чтобы не было схемы поступления этих товаров в повторную продажу. Если мы говорим о категориях товаров, это товары повседневного спроса среднего и низкого ценового сегмента. Это может быть потребительская корзина, перечень социально значимых товаров – крупы, мясо, яйца, молоко, масло», - рассказал собеседник НСН.
Ранее вице-спикер Госдумы Вячеслав Даванков предложил создать комитет по борьбе с ростом цен. По словам парламентария, в «антикризисный штаб» можно было бы включить не только некоторых высокопоставленных членов правительства, но и представителей Центробанка, а также крупных предпринимателей. Даванков напомнил, что в последнее время розничные цены на ряд ключевых продуктов питания заметно выросли, передает «Радиоточка НСН».
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