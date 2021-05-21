Маск заявил о желании пообщаться с Гагариным

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск назвал Юрия Гагарина очень храбрым человеком, сообщает ТАСС.

В ходе российского просветительского марафона «Новое знание» американский бизнесмен заявил, что хотел бы пообщаться с первым космонавтом Земли.

Отвечая на вопрос участника марафона Маск заявил, что будь у него такая возможность, то он спросил бы у Гагарина, почему тот решился на космический полёт.

«Я просто бы его спросил: «Почему?» - сказал глава SpaceX.

Ранее Маск заявил, что рассматривает Россию как место для размещения заводов по производству электромобилей Tesla.

