Маск заявил о планах сделать использование соцсети X платным
Использование социальной сети X (новое название Twitter) станет платным. Об этом заявил владелец соцсети миллиардер Илон Маск в беседе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, передает NBC News.
«Мы переходим к введению небольшого ежемесячного платежа для использования системы X», — указал Маск.
По словам бизнесмена, изменения связаны с «огромной армией ботов», пишет Ura.ru. Маск пообещал, что плата за подписку будет «небольшой», однако не уточнил ее стоимость.
Ранее Маск отверг обвинения в распространении «пророссийской пропаганды» в соцсети X, напоминает телеканал «360».
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