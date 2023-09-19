Маск заявил о планах сделать использование соцсети X платным

Использование социальной сети X (новое название Twitter) станет платным. Об этом заявил владелец соцсети миллиардер Илон Маск в беседе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, передает NBC News.

Минюст США обвинил Маска в нарушении безопасности пользователей X

«Мы переходим к введению небольшого ежемесячного платежа для использования системы X», — указал Маск.

По словам бизнесмена, изменения связаны с «огромной армией ботов», пишет Ura.ru. Маск пообещал, что плата за подписку будет «небольшой», однако не уточнил ее стоимость.

Ранее Маск отверг обвинения в распространении «пророссийской пропаганды» в соцсети X, напоминает телеканал «360».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: The All-In Podcast / стоп-кадр
ТЕГИ:Социальная СетьИлон Маск

Горячие новости

Все новости

партнеры