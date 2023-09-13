Минюст США обвинил Маска в нарушении безопасности пользователей X
Минюст США обвинил владельца социальной сети Х Илона Маска в нарушении безопасности данных пользователей. Об этом пишет Axios.
По данным министерства, бизнесмен пытался аннулировать соглашение о конфиденциальности пользователей, которое Twitter заключил до 2030 года. В своем иске ведомство призвало отклонить «необоснованное предложение» Маска.
В своем иске Минюст усомнился, обеспечивал ли Маск и другие руководители социальной сети выполнение условий соглашений. По итогам собственного расследования Федеральная торговая комиссия усомнилась с защищенностью пользовательских данных.
Ранее во время визита в Москве Илон Маск потерял сознание после нескольких рюмок водки. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru