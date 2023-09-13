Минюст США обвинил Маска в нарушении безопасности пользователей X

По данным министерства, бизнесмен пытался аннулировать соглашение о конфиденциальности пользователей, которое Twitter заключил до 2030 года. В своем иске ведомство призвало отклонить «необоснованное предложение» Маска.

В своем иске Минюст усомнился, обеспечивал ли Маск и другие руководители социальной сети выполнение условий соглашений. По итогам собственного расследования Федеральная торговая комиссия усомнилась с защищенностью пользовательских данных.

Ранее во время визита в Москве Илон Маск потерял сознание после нескольких рюмок водки. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».