Маск: управляемое человеком оружие устарело для войн будущего

«Авианосцы, как и все, что пилотируется и управляется человеком, - устаревшие технологии», - считает миллиардер.

Таким образом Маск отреагировал на слова бизнесмена Дэвида Сакса, заявившего о важности беспилотников для современных войн. Предприниматель полагает, что в мире может измениться баланс сил, если власти США не займутся развитием перспективных военных систем.

Ранее Маск высказал мнение, что победителем в войнах будущего станет страна с большим количеством беспилотников, сообщает «Радиоточка НСН».

