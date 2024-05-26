Маск: управляемое человеком оружие устарело для войн будущего
Оружие, которое управляется человеком, не подойдет для войн будущего. Об этом на своей странице в соцсети X написал американский бизнесмен Илон Маск.
«Авианосцы, как и все, что пилотируется и управляется человеком, - устаревшие технологии», - считает миллиардер.
Таким образом Маск отреагировал на слова бизнесмена Дэвида Сакса, заявившего о важности беспилотников для современных войн. Предприниматель полагает, что в мире может измениться баланс сил, если власти США не займутся развитием перспективных военных систем.
Ранее Маск высказал мнение, что победителем в войнах будущего станет страна с большим количеством беспилотников, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru