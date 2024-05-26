Маск: управляемое человеком оружие устарело для войн будущего

Оружие, которое управляется человеком, не подойдет для войн будущего. Об этом на своей странице в соцсети X написал американский бизнесмен Илон Маск.

Neuralink Маска ищет нового участника эксперимента с мозговым чипом

«Авианосцы, как и все, что пилотируется и управляется человеком, - устаревшие технологии», - считает миллиардер.

Таким образом Маск отреагировал на слова бизнесмена Дэвида Сакса, заявившего о важности беспилотников для современных войн. Предприниматель полагает, что в мире может измениться баланс сил, если власти США не займутся развитием перспективных военных систем.

Ранее Маск высказал мнение, что победителем в войнах будущего станет страна с большим количеством беспилотников, сообщает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Zuma / ТАСС
ТЕГИ:ВойнаОружиеИлон Маск

Горячие новости

Все новости

партнеры