Маск решил избавиться от богатства ради заселения Марса

Основатель компаний SpaceX и Tesla, идет на этот шаг, понимая, как много средств потребуется для заселения Марса. Также он хочет продемонстрировать свой серьезный настрой по поводу освоения Марса.

«У меня не останется практически ничего ценного с финансовой точки зрения, не считая акций компаний. Когда на работе напряженная ситуация, я лучше буду спать прямо на фабрике или в офисе. И, очевидно, нужно какое-то жилье, если там будут дети. Но я могу его просто снимать или еще что-нибудь», - заявил Маск.

Напомним, в конце 2020 года Маск озвучил планы о создании на Марсе автономного от Земли города. По замыслу создателя, в городе будут действовать не земные законы, а принципы самоуправления, «установленные на основе доброй воли». К 2050 году бизнесмен планирует отправить на Красную планету миллион человек, сообщает Lenta.ru.

