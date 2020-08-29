Маск презентовал свинью с микрочипом в мозге

Маск рассказал, что микрочип позволят фиксировать любые реакции свиньи, например, когла она чихает или шевелит пятачком. По словам миллиардера, вживление устройства в мозг человека совершенно безопасно, оно может быть удалено в любой момент без всяких последствий – останется лишь небольшой шрам.

Маск заявил, что с помощью микрочипа надеется излечить такие тяжелые недуги, как болезнь Альцгеймера, деменцию и паралич. По его словам, уже в этом году начнутся опыты на людях и в человеческий мозг будет вживлен первый имплант.

Ранее историк Евгений Понасенков в эфире НСН обвинил Маска в невежестве и в эксплуатации чужого интеллекта после высказываний миллиардера о том, что египетские пирамиды построили инопланетяне.

«Я убежден, что Илон Маск ... невежественный человек и авантюрист, зарабатывающий на чужом интеллекте. Когда он делает самостоятельные научные заявления, это всегда выглядит очень позорно», - сказал популярный историк.



