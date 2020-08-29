Маск презентовал свинью с микрочипом в мозге
Илон Маск на презентации Neuralink продемонстрировал свинью по кличке Гертруда, в мозг которой вживлен микрочип. Устройство помогает отлеживать мозговую активность в реальном времени. Маск рассчитывает после опытов на людях применять микрочип для лечения ряда тяжелых неврологических заболеваний.
Устройство размером 8 мм соединено с мозгом с помощью проводов длиной 43 мм в десять раз тоньше человеческого волоса, пишет Газета.ru.
Маск рассказал, что микрочип позволят фиксировать любые реакции свиньи, например, когла она чихает или шевелит пятачком. По словам миллиардера, вживление устройства в мозг человека совершенно безопасно, оно может быть удалено в любой момент без всяких последствий – останется лишь небольшой шрам.
Маск заявил, что с помощью микрочипа надеется излечить такие тяжелые недуги, как болезнь Альцгеймера, деменцию и паралич. По его словам, уже в этом году начнутся опыты на людях и в человеческий мозг будет вживлен первый имплант.
Ранее историк Евгений Понасенков в эфире НСН обвинил Маска в невежестве и в эксплуатации чужого интеллекта после высказываний миллиардера о том, что египетские пирамиды построили инопланетяне.
«Я убежден, что Илон Маск ... невежественный человек и авантюрист, зарабатывающий на чужом интеллекте. Когда он делает самостоятельные научные заявления, это всегда выглядит очень позорно», - сказал популярный историк.
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