Дуров признался, что несколько лет использовал смартфон за 180 долларов

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что несколько лет использовал смартфон от Samsung стоимостью 180 долларов, сообщает «Лента.ру».

Telegram заработал после глобального сбоя

По его словам, гаджет вышел из строя из-за жары в Дубае. Бизнесмен отметил, что выбрал именно это устройство, потому что это один из самых популярных телефонов среди пользователей Telegram. Предприниматель отметил, что хотел перенять опыт пользователей, чтобы улучшить работу мессенджера.

Ранее Дуров заявил, что Signal и WhatsApp могут прослушивать спецслужбы США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Соцсети Павла Дурова
ТЕГИ:СмартфоныTelegramМессенджерыПавел Дуров

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