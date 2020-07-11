Маск поднялся на седьмое место в рейтинге миллиардеров Bloomberg
Основатель Tesla Илон Маск поднялся на одну строку в рейтинге богатейших людей по версии Bloomberg. Он переместился на седьмое место, обогнав инвестора Уоррена Баффета, сообщает «Интерфакс».
Маск улучшил свое состояние после того, как акции Tesla выросли на 10,8%. С учетом того, что основателю компании принадлежит 20,8% акций, его доля составляет около $60 млрд. Такими образом, состояние миллиардера выросло в пятницу, 10 июля примерно на шесть миллиардов долларов.
В целом состояние Маска эксперты оценивают на уровне 70,5 млрд долларов, учитывая его акции в SpaceX.
На первых позициях рейтинга Bloomberg глава Amazon Джефф Безос (189 млрд долларов), на втором месте - основатель Microsoft Билл Гейтс (116 млрд долларов), на третьем - глава Facebook Марк Цукерберг (93 млрд долларов), на 4 позиции - глава корпорации Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно (92,6 млрд долларов), на пятой – экс-гендиректор Microsoft Стив Балмер (76,8 млрд долларов), на шестой - сооснователь Google Ларри Пейдж (72,2 млрд долларов).
Ранее журнал Forbes сообщал, что богатейшие бизнесмены России стали ещё богаче за время пандемии. Также с марта в России стало на два долларовых миллиардера больше.
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