Маск поднялся на седьмое место в рейтинге миллиардеров Bloomberg

Маск улучшил свое состояние после того, как акции Tesla выросли на 10,8%. С учетом того, что основателю компании принадлежит 20,8% акций, его доля составляет около $60 млрд. Такими образом, состояние миллиардера выросло в пятницу, 10 июля примерно на шесть миллиардов долларов.

В целом состояние Маска эксперты оценивают на уровне 70,5 млрд долларов, учитывая его акции в SpaceX.

На первых позициях рейтинга Bloomberg глава Amazon Джефф Безос (189 млрд долларов), на втором месте - основатель Microsoft Билл Гейтс (116 млрд долларов), на третьем - глава Facebook Марк Цукерберг (93 млрд долларов), на 4 позиции - глава корпорации Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно (92,6 млрд долларов), на пятой – экс-гендиректор Microsoft Стив Балмер (76,8 млрд долларов), на шестой - сооснователь Google Ларри Пейдж (72,2 млрд долларов).

Ранее журнал Forbes сообщал, что богатейшие бизнесмены России стали ещё богаче за время пандемии. Также с марта в России стало на два долларовых миллиардера больше.

