Маск обвинил Сороса в намерении «уничтожить западную цивилизацию»

Американский милиардер Илон Маск обвинил финансиста-миллиардера Джорджа Сороса в желании уничтожить западную цивилизацию. Об этом он написал в соцсети Х.

Маск отреагировал на сообщение, в котором финансиста обвинили в эскалации миграционного кризиса на острове Лампедуза в Италии.

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Ранее стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился в Нью-Йорке с миллиардером Илоном Маском для обсуждения возможных инвестиций в промышленность республики. Об этом сообщили в управлении по связям администрации главы государства. Отмечается, что турецкий президент пригласил предпринимателя на технологический фестиваль Teknofest в Измире. Также глава государства рассказал о концепции Digital Türkiye и о стратегии искусственного интеллекта. Как указал Эрдоган, благодаря шагам в рамках космической программы Анкары могут также возникнуть возможности для сотрудничества с SpaceX, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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