Маск обвинил Байдена в поощрении нелегальной миграции
Американский бизнесмен Илон Маск уличил администрацию президента США Джо Байдена в активном содействии нелегальной миграции. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.
«Эта администрация активно содействует нелегальной миграции. Цифры говорят сами за себя», - заявил миллиардер.
Таким образом предприниматель прокомментировал данные статистики по нелегальной миграции за последние 15 лет. Худшие показатели оказались при администрации Байдена.
Таможенно-пограничная служба США ранее сообщила, что в декабре 2023 года в страну проникли 302 тысячи нелегальных мигрантов. Это абсолютный исторический рекорд, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru