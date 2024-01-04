Маск обвинил Байдена в поощрении нелегальной миграции

Американский бизнесмен Илон Маск уличил администрацию президента США Джо Байдена в активном содействии нелегальной миграции. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

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«Эта администрация активно содействует нелегальной миграции. Цифры говорят сами за себя», - заявил миллиардер.

Таким образом предприниматель прокомментировал данные статистики по нелегальной миграции за последние 15 лет. Худшие показатели оказались при администрации Байдена.

Таможенно-пограничная служба США ранее сообщила, что в декабре 2023 года в страну проникли 302 тысячи нелегальных мигрантов. Это абсолютный исторический рекорд, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: The All-In Podcast / стоп-кадр
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