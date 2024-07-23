Маск назвал мертвым своего сына, сменившего пол
Американский миллиардер Илон Маск заявил, что его сына Ксавье убил вирус воукизма (идеология воукизма (от wake — пробуждаться) используется сексуальными меньшинствами в значении «осознание себя как личности, у которой есть права» - прим. НСН), из-за которого тот стал принимать блокаторы полового созревания.
«Я потерял сына. <…> Мой сын Ксавье мертв, убит вирусом воукизма», - заявил предприниматель.
В 2020 году сын Маска, на тот момент 18-летний, сменил пол и стал Вивиан Дженной Уилсон.
Предприниматель заявил, что его по сути «заставили» подписать документы за сына, пригрозив, что тот может покончить собой. По словам Маска, он не понял, что происходит, к тому же все были в смятении из-за пандемии коронавируса. Блокаторы полового созревания бизнесмен сравнил с препаратами для стерилизации. Он назвал идеологию воукизма невероятным злом и заявил, что пропагандирующие ее должны сесть в тюрьму.
Ранее Маск заявил, что его компания Tesla, которая производит электромобили, начнет выпускать человекоподобных роботов, напоминает РЕН ТВ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Ввоз китайских автомобилей через Дальний Восток вырос в 7 раз
- СМИ: 157 человек погибли из-за схода двух оползней на юге Эфиопии
- Батончики KitKat вернутся в Россию
- Маск назвал мертвым своего сына, сменившего пол
- СМИ: В Госдуме хотят платить россиянам за данные о «резиновых» квартирах
- СМИ: Девять человек погибли при падении автобуса с обрыва в Перу
- Суд отклонил апелляцию Шнурова на возврат 90 млн рублей за концерт в «Лужниках»
- Трамп назвал Харрис «тупой и злобной»
- СМИ: Пять человек пострадали и один погиб после атаки ВСУ в порту «Кавказ»
- Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru