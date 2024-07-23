Маск назвал мертвым своего сына, сменившего пол

«Я потерял сына. <…> Мой сын Ксавье мертв, убит вирусом воукизма», - заявил предприниматель.

В 2020 году сын Маска, на тот момент 18-летний, сменил пол и стал Вивиан Дженной Уилсон.



Предприниматель заявил, что его по сути «заставили» подписать документы за сына, пригрозив, что тот может покончить собой. По словам Маска, он не понял, что происходит, к тому же все были в смятении из-за пандемии коронавируса. Блокаторы полового созревания бизнесмен сравнил с препаратами для стерилизации. Он назвал идеологию воукизма невероятным злом и заявил, что пропагандирующие ее должны сесть в тюрьму.



Ранее Маск заявил, что его компания Tesla, которая производит электромобили, начнет выпускать человекоподобных роботов, напоминает РЕН ТВ.

