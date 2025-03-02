Маск: Главы ЕС и Зеленский устраивают шикарные ужины, пока люди умирают в окопах

Маск задался вопросами: сколько родителей никогда больше не увидят своих сыновей? И сколько детей никогда больше не увидят своих родителей?

По итогам воскресного саммита по Украине в Лондоне, премьер Великобритании Кир Стармер заявил, что Европа будет продолжать поставки оружия Украине. Кроме того, он анонсировал участие Европы в мирном процессе, включая миротворцев на Украине, но только в случае достижения мирного соглашения. Стармер добавил, что Великобритания и Франция разработают свой план прекращения боевых действий и представят его США.

Ранее Стармер призвал Зеленского вернуться в США и восстановить конструктивный диалог с президентом США Дональдом Трампом. При этом он пообещал поддерживать Украину столько, сколько потребуется, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

