Маск: Главы ЕС и Зеленский устраивают шикарные ужины, пока люди умирают в окопах

Лидеры стран Европейского союза (ЕС) и президент Украины Владимир Зеленский устраивают шикарные ужины, пока мужчины умирают в окопах. Об этом в соцсети X написал американский предприниматель и глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск.

Стармер посоветовал Зеленскому вернуться в США и наладить отношения с Трампом

Маск задался вопросами: сколько родителей никогда больше не увидят своих сыновей? И сколько детей никогда больше не увидят своих родителей?

По итогам воскресного саммита по Украине в Лондоне, премьер Великобритании Кир Стармер заявил, что Европа будет продолжать поставки оружия Украине. Кроме того, он анонсировал участие Европы в мирном процессе, включая миротворцев на Украине, но только в случае достижения мирного соглашения. Стармер добавил, что Великобритания и Франция разработают свой план прекращения боевых действий и представят его США.

Ранее Стармер призвал Зеленского вернуться в США и восстановить конструктивный диалог с президентом США Дональдом Трампом. При этом он пообещал поддерживать Украину столько, сколько потребуется, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Страница Илона Маска в соцсети X
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