Маск анонсировал выпуск новой версии ИИ Grok

«Самый умный ИИ на Земле» — написал он.

Маск добавил, что релиз состоится в 20:00 по тихоокеанскому времени 17 февраля (7:00 18 февраля по московскому времени). По словам Маска, Grok 3 способен к глубокому анализу и рассуждениям, в чем превосходит любых конкурентов.

Новую модель ИИ планируется разместить на одноименном веб-сайте и в мобильном приложении. Доступ к ней, в отличии от предыдущей версии, обещают сделать бесплатным. Маск подчеркнул, что новый чат-бот продвигается как свободный от этических ограничений.

11 февраля Маск предложил разработчику другой нейросети, ChatGPT, — OpenAI — купить компанию за $97,4 млрд. Глава OpenAI Сэм Альтман ответил отказом. В 2015 году Альтман основал OpenAI вместе с Маском. Цель компании формулировалась как некоммерческие исследования технологий ИИ, поэтому в 2019 году Маск покинул проект, не согласившись с его переходом к коммерческой деятельности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

