Маск анонсировал выпуск новой версии ИИ Grok
Американский бизнесмен Илон Маск анонсировал выпуск нового чат-бота Grok 3. Об этом миллиардер написал на своей странице в соцсети X.
«Самый умный ИИ на Земле» — написал он.
Маск добавил, что релиз состоится в 20:00 по тихоокеанскому времени 17 февраля (7:00 18 февраля по московскому времени). По словам Маска, Grok 3 способен к глубокому анализу и рассуждениям, в чем превосходит любых конкурентов.
Новую модель ИИ планируется разместить на одноименном веб-сайте и в мобильном приложении. Доступ к ней, в отличии от предыдущей версии, обещают сделать бесплатным. Маск подчеркнул, что новый чат-бот продвигается как свободный от этических ограничений.
11 февраля Маск предложил разработчику другой нейросети, ChatGPT, — OpenAI — купить компанию за $97,4 млрд. Глава OpenAI Сэм Альтман ответил отказом. В 2015 году Альтман основал OpenAI вместе с Маском. Цель компании формулировалась как некоммерческие исследования технологий ИИ, поэтому в 2019 году Маск покинул проект, не согласившись с его переходом к коммерческой деятельности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru