В OpenAI отказались продавать Илону Маску компанию

Совет директоров технологической корпорации OpenAI отказался продавать некоммерческую организацию, контролирующую деятельность OpenAI, бизнесмену и руководителю ведомства по повышению эффективности американского правительства Илону Маску. Об этом говорится в заявлении компании.

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«OpenAI не продается, и совет единогласно отверг недавнюю попытку Маска подорвать конкуренцию», — указано в сообщении корпорации в соцсети Х.

В OpenAI добавили, что любая потенциальная реорганизация укрепит компанию и «миссию по обеспечению человечества пользой от общего искусственного интеллекта».

Ранее Илон Маск в составе консорциума инвесторов выразил готовность приобрести НКО, которая контролирует деятельность OpenAI, за $97,4 млрд.

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ФОТО: Zuma / ТАСС
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