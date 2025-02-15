В OpenAI отказались продавать Илону Маску компанию
Совет директоров технологической корпорации OpenAI отказался продавать некоммерческую организацию, контролирующую деятельность OpenAI, бизнесмену и руководителю ведомства по повышению эффективности американского правительства Илону Маску. Об этом говорится в заявлении компании.
«OpenAI не продается, и совет единогласно отверг недавнюю попытку Маска подорвать конкуренцию», — указано в сообщении корпорации в соцсети Х.
В OpenAI добавили, что любая потенциальная реорганизация укрепит компанию и «миссию по обеспечению человечества пользой от общего искусственного интеллекта».
Ранее Илон Маск в составе консорциума инвесторов выразил готовность приобрести НКО, которая контролирует деятельность OpenAI, за $97,4 млрд.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru