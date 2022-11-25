Маск анонсировал появление разноцветных галочек верификации в Twitter
Продажу подписок верификации пользователей с галочками разного цвета запустят в соцсети Twitter 2 декабря. Об этом сообщил владелец компании Илон Маск.
«Мы ориентировочно запускаем Verified в пятницу на следующей неделе. Золотая галочка для компаний, серая для правительства, синяя для физических людей (знаменитостей или нет)», — отметил Маск.
По словам владельца Twitter, перед активацией галочки все верифицированные аккаунты будут аутентифицировать вручную.
Ранее Маск, который приобрел Twitter в конце октября, анонсировал введение оплаты верификации и премиум-аккаунта. По словам предпринимателя, это поможет социальной сети в борьбе с «ботами и троллями», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Позже стало известно, что соцсеть решила отложить возобновление продаж подписок верификации, пока руководство онлайн-платформы не убедится в возможности предотвратить попытки юзеров выдавать себя за других.
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