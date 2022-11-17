Маск анонсировал увеличение длины постов в Twitter

Владелец Twitter Илон Маск заявил, что в скором времени в социальной сети появится возможность писать длинные посты.

В Twitter начались увольнения подрядчиков

«Скоро появится возможность писать длинные твиты», - написал миллиардер в своём Twitter.

Изначально длина твита была ограничена 140 символами, в 2017 году размер сообщений был увеличен до 280 символов.

Ранее Маск предложил сотрудникам Twitter «интенсивно» работать или увольняться, сообщает RT.

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ТЕГИ:TwitterСоцсетиИлон Маск
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