Маск анонсировал увеличение длины постов в Twitter
17 ноября 202213:19
Владелец Twitter Илон Маск заявил, что в скором времени в социальной сети появится возможность писать длинные посты.
«Скоро появится возможность писать длинные твиты», - написал миллиардер в своём Twitter.
Изначально длина твита была ограничена 140 символами, в 2017 году размер сообщений был увеличен до 280 символов.
Ранее Маск предложил сотрудникам Twitter «интенсивно» работать или увольняться, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru