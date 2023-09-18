Машков выразил готовность стать доверенным лицом Путина на выборах

Художественный руководитель театра Табакова Владимир Машков заявил, что быть доверенным лицом - это «большая честь для любого гражданина», сообщает РИА Новости.

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По его словам, если президент РФ Владимир Путин пойдёт на новые президентские выборы, то он с радостью снова станет его доверенным лицом.

«Наши лидеры у меня вызывают восхищение... Это предложение, если оно поступит, я, конечно же, с большой гордостью и честью восприму», - указал актёр, который был доверенным лицом российского лидера в 2018 году.

Ранее Путин заявил, что в соответствии с законом парламент должен назначить дату выборов президента в конце года, тогда можно будет говорить об его участии в них, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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