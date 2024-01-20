Машков назвал число поручений от россиян кандидату Путину
Более 12 тыс. предложений и пожеланий от граждан поступили в адрес кандидата в президенты России, действующего главы государства Владимира Путина через общественные приёмные его избирательного штаба. Об этом сообщил сопредседатель избирательного штаба Путина Владимир Машков, передает ТАСС.
Инициативы россиян собирали с 9 января. По словам Машкова, предложения поступают от жителей всех регионов России.
«На данный момент уже более 12 тыс. предложений и пожеланий от граждан по всей России поступило во все общественные приёмные», — цитирует его RT.
Ранее в поддержку самовыдвижения действующего президента России Владимира Путина кандидатом на президентских выборах, которые пройдут 15-17 марта 2024 года, собрали более 2,5 млн подписей. Соответствующая информация опубликована на сайте штаба.
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