Колл-центр и общественная приемная избирательного штаба Путина начали работу
9 января 202413:01
Колл-центр и общественная приемная избирательного штаба Владимира Путина приступили к работе. Об этом говорится на сайте putin2024.ru.
На сайте говорится, что по телефону 8-800-301-21-85 граждане России «могут передать свои предложения и наказы кандидату». Кроме этого, можно передать свои предложения и пожелания в общественную приемную действующего президента, которая находится по адресу Покровка, дом 47.
В колл-центре работают 32 волонтера из 5 регионов страны, уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru