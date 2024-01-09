Колл-центр и общественная приемная избирательного штаба Путина начали работу

Колл-центр и общественная приемная избирательного штаба Владимира Путина приступили к работе. Об этом говорится на сайте putin2024.ru.

ЦИК утвердил Харитонова в качестве кандидата в президенты России

На сайте говорится, что по телефону 8-800-301-21-85 граждане России «могут передать свои предложения и наказы кандидату». Кроме этого, можно передать свои предложения и пожелания в общественную приемную действующего президента, которая находится по адресу Покровка, дом 47.

В колл-центре работают 32 волонтера из 5 регионов страны, уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: putin2024.ru
ТЕГИ:Владимир ПутинВыборы Президента России

Горячие новости

Все новости

партнеры