Машинист назвал самые раздражающие типы пассажиров электричек
Машинист электропоезда Евгений Летягин перечислил типы пассажиров, которые чаще других выражают недовольство во время поездки.
По его словам, больше всего раздражают пассажиры, которые хамят при любых обстоятельствах. В частности, они досаждают машинистам на выходе из поезда.
Другой тип неприятных пассажиров - те, кто пытается курить в тамбуре, без дела нажимает кнопку вызова машиниста или недоволен температурой в составе.
Кроме того, нередки претензии пассажиров из-за закрывания дверей поезда.
«Им говорят: «Осторожно, двери закрываются», но они продолжают идти, размахивая сумкой, а потом начинают рваться в закрывающиеся двери. Эти – самые классные! Некоторые пассажиры пытаются удержать двери, и это мешает работать. Нам нужно следовать графику, но приходится бежать приводить двери в рабочее состояние», – пожаловался Летягин.
Наконец, он рассказал о людях, недовольных технической стоянкой состава.
«Допустим, нас остановили на перегоне по каким-то не зависящим от нас причинам, и люди раз 30 с интервалом в пару секунд спрашивают: «Почему стоим, почему стоим? Машинисты плохие, они – не профессионалы», – рассказал собеседник «Радио 1».
Ранее машинист-наставник с полувековым опытом работы Владимир Паньшин перечислил «Радио 1» плюсы и минусы своей профессии.
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