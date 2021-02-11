Машинист назвал самые раздражающие типы пассажиров электричек

Кроме того, нередки претензии пассажиров из-за закрывания дверей поезда.

«Им говорят: «Осторожно, двери закрываются», но они продолжают идти, размахивая сумкой, а потом начинают рваться в закрывающиеся двери. Эти – самые классные! Некоторые пассажиры пытаются удержать двери, и это мешает работать. Нам нужно следовать графику, но приходится бежать приводить двери в рабочее состояние», – пожаловался Летягин.

Наконец, он рассказал о людях, недовольных технической стоянкой состава.

«Допустим, нас остановили на перегоне по каким-то не зависящим от нас причинам, и люди раз 30 с интервалом в пару секунд спрашивают: «Почему стоим, почему стоим? Машинисты плохие, они – не профессионалы», – рассказал собеседник «Радио 1».

Ранее машинист-наставник с полувековым опытом работы Владимир Паньшин перечислил «Радио 1» плюсы и минусы своей профессии.

