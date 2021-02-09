Маша Распутина показала идеальную фигуру

Певица Маша Распутина выложила в Instagram видео в маленьком голубом бикини и шокировала поклонников своей идеальной фигурой. 56-летняя певица показала рельефный живот и подкаченные руки.

Подписчики певицы сразу отметили, что Распутина отлично выглядит, и совсем не изменилась за эти годы. О чем они и написали ей в комментариях к ролику.

Ранее певец Филипп Киркоров, ведущая Регина Тодоренко и певица Слава удивили поклонников новым и необычным имиджем. Киркоров перекрасился в пепельного блондина, Тодоренко свой цвет волос поменяла на ярко-розовый, а певица Слава стала жгучей брюнеткой.

