Перемен! Киркоров, Тодоренко и Слава сменили образ
Филипп Киркоров показал поклонникам свой новый образ: привычный темный цвет волос он поменял на пепельный блонд. Фото артист выложил в Instagram и подписал его «седина в бороду, бес..».
Вслед за Киркоровым поэкспериментировать со своей внешностью решила ведущая Регина Тодоренко. Она сменила свой цвет волос на ярко-розовый.
«Не ожидала от себя такой шалости», - написала Тодоренко в своем микроблоге.
В тот же день певица Слава показала новую себя. Артистка теперь жгучая брюнетка.
СМИ уже предположили, что Филипп Киркоров и Регина Тодоренко сменили стиль для участия в новом сезоне шоу «Маска», съемки которого должны стартовать в ближайшее время.
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