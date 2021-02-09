Перемен! Киркоров, Тодоренко и Слава сменили образ

Филипп Киркоров показал поклонникам свой новый образ: привычный темный цвет волос он поменял на пепельный блонд. Фото артист выложил в Instagram и подписал его «седина в бороду, бес..».

Вслед за Киркоровым поэкспериментировать со своей внешностью решила ведущая Регина Тодоренко. Она сменила свой цвет волос на ярко-розовый.

«Не ожидала от себя такой шалости», - написала Тодоренко в своем микроблоге.

В тот же день певица Слава показала новую себя. Артистка теперь жгучая брюнетка.

СМИ уже предположили, что Филипп Киркоров и Регина Тодоренко сменили стиль для участия в новом сезоне шоу «Маска», съемки которого должны стартовать в ближайшее время.

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ФОТО: РИА Нвости//Екатерина Лызлова
ТЕГИ:МузыкантыФилипп Киркоров
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