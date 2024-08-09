Маша Распутина раскритиковала Аллу Пугачеву за слова о быдле и холопах
9 августа 202413:58
Российская певица Маша Распутина раскритиковала, сбежавшую из страны, примадонну российской эстрады Аллу Пугачеву, сообщают «Аргументы и факты».
По словам Распутиной, одним небрежным сочетанием слов» она испортила себе всю карьеру.
«Народ нельзя называть ни быдлом, ни рабами, ни холопами. Это не прощается», - подчеркнула певица, комментируя высказывание Пугачевой.
Ранее Алёна Кравец заявила, что на Рублевке объявили Алле Пугачевой полный бойкот, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru