Маша Распутина раскритиковала Аллу Пугачеву за слова о быдле и холопах

Российская певица Маша Распутина раскритиковала, сбежавшую из страны, примадонну российской эстрады Аллу Пугачеву, сообщают «Аргументы и факты».

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По словам Распутиной, одним небрежным сочетанием слов» она испортила себе всю карьеру.

«Народ нельзя называть ни быдлом, ни рабами, ни холопами. Это не прощается», - подчеркнула певица, комментируя высказывание Пугачевой.

Ранее Алёна Кравец заявила, что на Рублевке объявили Алле Пугачевой полный бойкот, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети Маши Распутиной
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