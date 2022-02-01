Марокко изменило правила въезда в страну

Власти Марокко объявили об изменении правил въезда в страну с 7 февраля в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом, с 7 февраля возобновятся пассажирское авиаперелеты после приостановки в конце ноября прошлого года.

Желающие попасть на территорию страны должны будут будут иметь при себе сертификат о вакцинации против коронавируса и отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не ранее, чем за 48 часов до вылета.

Кроме того, по прилету в королевство все пассажиры должны будут сдать экспресс-тест.







