Марокко изменило правила въезда в страну
Власти Марокко объявили об изменении правил въезда в страну с 7 февраля в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.
Таким образом, с 7 февраля возобновятся пассажирское авиаперелеты после приостановки в конце ноября прошлого года.
Желающие попасть на территорию страны должны будут будут иметь при себе сертификат о вакцинации против коронавируса и отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не ранее, чем за 48 часов до вылета.
Кроме того, по прилету в королевство все пассажиры должны будут сдать экспресс-тест.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru