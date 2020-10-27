Маркировку лекарств упростят до полной готовности всех участников отрасли

Аптеки и дистрибьюторы смогут временно работать с системой маркировки лекарств в России в уведомительном режиме, передает РИА Новости.

«Для этого в системе реализован новый функционал - возможность безакцептной приемки товара получателем», - сообщили агентству в Центре развития перспективных технологий, который является оператором системы маркировки.

Неделю назад Ассоциация российских фармацевтических производителей направила премьер-министру РФ Михаилу Мишустину письмо, где сообщила, что в российских аптеках и лечебно-профилактических учреждениях может возникнуть дефицит лекарственных препаратов. В документе за подписью руководителя ассоциации Виктора Дмитриева говорится, что такая ситуация сложилась из-за «нарастающих проблем в работе системы мониторинга движения лекарственных препаратов».

В этой связи глава Минпромторга Денис Денис Мантуров анонсировал временный перевод системы маркировки лекарств в уведомительный режим, напоминает RT.

