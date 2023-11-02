Маркетолог посоветовала отказаться от покупки онлайн-курсов у неопытных теоретиков

Маркетолог посоветовала изучить информацию об авторе во всех источниках и убедиться в его компетентности. Балицай отметила, что покупатель может запросить документы у автора курса.

Также можно изучить деятельность продавца в информационном поле. По словам Балицай, стоит с сомнением отнестись к тем авторам, кто гарантирует трудоустройство и хороший доход после прохождения обучения.

Опасаться стоит и теоретиков, которые недостаточно работают в профессии, считает маркетолог. Такой эксперт может быть не в курсе последних трендов и вряд ли научит необходимым навыкам, сказала Балицай в беседе с «Газетой.Ru».

Президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов заявил, что черный рынок коучей и блогеров насчитывает миллиарды недополученных средств в бюджет, передает «Радиоточка НСН».

