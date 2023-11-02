Маркетолог посоветовала отказаться от покупки онлайн-курсов у неопытных теоретиков

Перед приобретением онлайн-курса необходимо убедиться, что эксперт является практиком, а не теоретиком, заявила маркетолог и гендиректор платформы для продвижения экспертов Clevers.pro Антонина Балицай.

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Маркетолог посоветовала изучить информацию об авторе во всех источниках и убедиться в его компетентности. Балицай отметила, что покупатель может запросить документы у автора курса.

Также можно изучить деятельность продавца в информационном поле. По словам Балицай, стоит с сомнением отнестись к тем авторам, кто гарантирует трудоустройство и хороший доход после прохождения обучения.

Опасаться стоит и теоретиков, которые недостаточно работают в профессии, считает маркетолог. Такой эксперт может быть не в курсе последних трендов и вряд ли научит необходимым навыкам, сказала Балицай в беседе с «Газетой.Ru».

Президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов заявил, что черный рынок коучей и блогеров насчитывает миллиарды недополученных средств в бюджет, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Илья Питалев
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