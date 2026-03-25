Захарова осудила запрет Литвы на въезд выступавшим в России и Белоруссии артистам
Инициатива литовских властей запретить въезд в страну выступавшим после 24 февраля 2022 года в России или Белоруссии артистам является "утопанием в невежестве". Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Дипломат считает, что предлагаемые поправки в литовское законодательство демонстрирует приверженность Вильнюса «бескомпромиссному, враждебному, русофобскому курсу».
«Маниакальное желание местных правящих элит, так называемых, заблокировать собственным гражданам любые возможности для получения альтернативной информации о России и ее культуре. Такое утопание в невежестве, что происходит сейчас в странах Прибалтики, в частности, в Литве», — сказала Захарова в ходе брифинга.
По ее мнению, это демонстрация недоверия и страха литовских властей перед собственным населением.
25 марта парламент (сейм) Литвы рассматривал поправки к закону о правовом положении иностранцев. Законодатели предлагали запретить въезд на территорию страны на период до пяти лет исполнителям, которые после 24 февраля 2022 года выступали в России или Белоруссии. Поправки были отклонены, передает Литовское национальное радио и телевидение.
Ранее НСН сообщала об отмене концерта экс-солиста Modern Talking Дитера Болена и его группы Blue System. Считается, что это произошло на фоне его высказываний в поддержку России.
