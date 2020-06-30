Мария Воропаева: Наблюдатели фиксируют высокий уровень организации голосования

Председатель Молодежного парламента при Госдуме РФ Мария Воропаева заявила, что планирует проголосовать по поправкам в Конституцию завтра, 1 июля. Многие её знакомые уже проголосовали, некоторые являются наблюдателями в избирательных комиссиях и оценивают уровень организации процесса как высокий, отметила она.

По словам Воропаевой, легитимность голосования по поправкам в Основной закон подтвердили органы и институты государственной власти. «Главным показателем того, что они были правы, станет улучшение жизни граждан после того, как эти поправки будут приняты», - сказала она журналистам.

Так, если россияне голосуют за бесплатную и доступную медицину, то надо будет воплощать это пожелание в жизнь, заключила Воропаева.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ началось 25 июня. Оно завершится 1 июля – в день, объявленный основной датой плебисцита.

