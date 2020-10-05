Мария Бутина выяснила новые подробности дела журналиста Евгеньева
В рамах нового проекта Марии Бутиной «Освобождённые» журналист Андрей Евгеньев рассказал о ситуации с его делом. Он подчеркнул, что в настоящий момент оно находится на проверке в вышестоящей инстанции в следственном управлении Следственного комитета.
Журналист подчеркнул, что были проведены очные ставки и даны все – какие только возможно – показания. Однако до сих пор четверо сотрудников — неустановленные лиц, заявил Евгеньев в интервью RT.
«А я и Никита Михеенко (Студент, который в июне 2017 года был приговорён к семи годам по 228-й статье УК РФ. — прим. ред.) — до сих пор не потерпевшие, а просто свидетели», — заявил Евгеньев.
Напомним, Андрей Евгеньев в 2016 году был задержан в столице у станции метро «Октябрьское Поле». Его доставили в отделение, там его избили, а затем обвинили в хранении наркотиков. Суд приговорил журналиста к трём годам тюрьмы. В 2019-м Евгеньев освободился и теперь пытается оспорить обвинение и доказать свою невиновность.
К слову, в ноябре прошлого года стало известно, что Мария Бутина, освобождённая из американской тюрьмы, согласилась работать экспертом в группе по защите прав россиян за рубежом. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Она подчеркнула, что ей хотелось бы создать при уполномоченном сообщество по защите прав россиян, попавших в трудную жизненную ситуацию.
Москвалькова добавила, что в группу войдут учёные, общественники и просто неравнодушные люди, которые могут заниматься правовым просвещением, поддержкой родственников, а также подготовкой документов.
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