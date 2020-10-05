Мария Бутина выяснила новые подробности дела журналиста Евгеньева

В рамах нового проекта Марии Бутиной «Освобождённые» журналист Андрей Евгеньев рассказал о ситуации с его делом. Он подчеркнул, что в настоящий момент оно находится на проверке в вышестоящей инстанции в следственном управлении Следственного комитета.

Журналист подчеркнул, что были проведены очные ставки и даны все – какие только возможно – показания. Однако до сих пор четверо сотрудников — неустановленные лиц, заявил Евгеньев в интервью RT.

«А я и Никита Михеенко (Студент, который в июне 2017 года был приговорён к семи годам по 228-й статье УК РФ. — прим. ред.) — до сих пор не потерпевшие, а просто свидетели», — заявил Евгеньев.

Напомним, Андрей Евгеньев в 2016 году был задержан в столице у станции метро «Октябрьское Поле». Его доставили в отделение, там его избили, а затем обвинили в хранении наркотиков. Суд приговорил журналиста к трём годам тюрьмы. В 2019-м Евгеньев освободился и теперь пытается оспорить обвинение и доказать свою невиновность.