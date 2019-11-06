Бутину могут пригласить на работу в Госдуму
Освобожденная из американской тюрьмы россиянка Мария Бутина может получить работу в Государственной думе. Как пишет РИА Новости, об этой возможности заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Как отмечает телеканал «360», он подчеркнул, что этот вопрос уже обсуждался, однако, по словам Слуцкого, окончательное решение останется за Марией Бутиной. Она, предположительно, может вернуться в Москву после своего дня рождения, 10 ноября.
Напомним, Бутину арестовали в США в июле прошлого года и осудили за «сговор с целью работы на иностранное правительство» на 18 месяцев тюрьмы. В Россию она вернулась 26 октября. Незадолго до освобождения из американской тюрьмы она дала интервью телеканалу CBS, в котором сравнила с пыткой условия её содержания в исправительном учреждении, подчёркивает RT.
Между тем, как напоминает НСН, официaльный предстaвитель МИД России Мaрия Зaхaровa зaявилa, что россиянку Мaрию Бутину во время ее нaхождения в тюрьме Соединенных Штaттов Америки пытaлaсь сломaть вся aмерикaнскaя системa.
«Вся американская система работала на то, чтобы человек сломался», — подчеркнула Захарова.
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