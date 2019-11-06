Напомним, Бутину арестовали в США в июле прошлого года и осудили за «сговор с целью работы на иностранное правительство» на 18 месяцев тюрьмы. В Россию она вернулась 26 октября. Незадолго до освобождения из американской тюрьмы она дала интервью телеканалу CBS, в котором сравнила с пыткой условия её содержания в исправительном учреждении, подчёркивает RT.

Между тем, как напоминает НСН, официaльный предстaвитель МИД России Мaрия Зaхaровa зaявилa, что россиянку Мaрию Бутину во время ее нaхождения в тюрьме Соединенных Штaттов Америки пытaлaсь сломaть вся aмерикaнскaя системa.

«Вся американская система работала на то, чтобы человек сломался», — подчеркнула Захарова.