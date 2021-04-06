Марину Литвинович исключили из ОНК
Правозащитницу Марину Литвинович исключили из Общественной наблюдательной комиссии Москвы. Об этом она сама написала в фейсбуке.
"Совет Общественной палаты России принял решение удовлетворить представление ОНК города Москвы о досрочном прекращении полномочий члена ОНК города Москвы Марины Литвинович", - говорится в Telegram-канале Общественной палаты.
Ранее в ОНК Москвы ТАСС сообщили, что Литвинович неоднократно разглашала данные следствия, допускала распространение недостоверной информации, подрывающей доверие к институту общественных наблюдателей со стороны подозреваемых, обвиняемых и их адвокатов, а также грубо нарушала кодекс этики членов ОНК. При этом сама она с этими утверждениями не согласна.
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