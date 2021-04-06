Марину Литвинович исключили из ОНК

"Совет Общественной палаты России принял решение удовлетворить представление ОНК города Москвы о досрочном прекращении полномочий члена ОНК города Москвы Марины Литвинович", - говорится в Telegram-канале Общественной палаты.



Ранее в ОНК Москвы ТАСС сообщили, что Литвинович неоднократно разглашала данные следствия, допускала распространение недостоверной информации, подрывающей доверие к институту общественных наблюдателей со стороны подозреваемых, обвиняемых и их адвокатов, а также грубо нарушала кодекс этики членов ОНК. При этом сама она с этими утверждениями не согласна.

