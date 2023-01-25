Марина Ракова трудоустроилась в Агентстве стратегических инициатив

Бывший замминистра просвещения РФ Марина Ракова, ставшая ранее фигурантом дела Фонда новых форм развития образования, начала работать в Агентстве стратегических инициатив (АСИ). Там она займется социальными проектами, передает ТАСС.

В пресс-службе АСИ заявили, что все правовые основания для ее трудоустройства имеются.

«Кто сослал Мау в Израиль»? Экс-ректор РАНХиГС остался без должности

Марина Ракова проходит по уголовному делу о хищении денег, принадлежащих ФГАУ «Фонд новых форм развития образования», выделенных в рамках реализации федерального проекта «Учитель года» нацпроекта «Образование».

В ноябре 2022 года следователь просил суд отпустить из СИЗО Марину Ракову. Мосгорсуд постановил выпустить женщину из СИЗО, назначив ей запрет определённых действий до 7 февраля включительно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

.



Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЧиновникиТрудоустройство
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры