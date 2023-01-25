Марина Ракова трудоустроилась в Агентстве стратегических инициатив
Бывший замминистра просвещения РФ Марина Ракова, ставшая ранее фигурантом дела Фонда новых форм развития образования, начала работать в Агентстве стратегических инициатив (АСИ). Там она займется социальными проектами, передает ТАСС.
В пресс-службе АСИ заявили, что все правовые основания для ее трудоустройства имеются.
Марина Ракова проходит по уголовному делу о хищении денег, принадлежащих ФГАУ «Фонд новых форм развития образования», выделенных в рамках реализации федерального проекта «Учитель года» нацпроекта «Образование».
В ноябре 2022 года следователь просил суд отпустить из СИЗО Марину Ракову. Мосгорсуд постановил выпустить женщину из СИЗО, назначив ей запрет определённых действий до 7 февраля включительно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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