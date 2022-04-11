Марина Овсянникова стала корреспондентом немецкой Die Welt

Ранее суд в России оштрафовал Овсянникову на 30 тысяч рублей за обращение, направленное против военной операции на Украине, которое она записала в соцсетях еще до эфира. Рассмотрение административного дела за саму акцию, устроенную редактором в прямом эфире, по статье «за дискредитацию российских войск» намечено на 14 апреля.

