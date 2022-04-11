Марина Овсянникова стала корреспондентом немецкой Die Welt
Марина Овсянникова, уволенная с «Первого канала» после акции, стала внештатным сотрудником влиятельного немецкого информационно-аналитического издания Die Welt.
Экс-редактор «Первого канала» будет писать для газеты, а также станет постоянным корреспондентом ее телевизионного новостного канала, сообщает Die Welt.
Ранее суд в России оштрафовал Овсянникову на 30 тысяч рублей за обращение, направленное против военной операции на Украине, которое она записала в соцсетях еще до эфира. Рассмотрение административного дела за саму акцию, устроенную редактором в прямом эфире, по статье «за дискредитацию российских войск» намечено на 14 апреля.
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