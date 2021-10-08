Марин Ле Пен в преддверии президентских выборов во Франции завела аккаунт в TikTok

У кандидата в президенты Франции, председателя партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен появился аккаунт в TikTok. Об этом она рассказала подписчикам на своей странице в Facebook.

В первом опубликованном в социальной сети видеоролике Ле Пен обратилась к молодежи. Она отметила, что в TikTok будет рассказывать молодежи о лучших моментах своей предвыборной кампании.

Отметим, в настоящий момент о желании побороться за президентское кресло заявили 13 политиков. По данным опросов, с большой вероятностью половину голосов избирателей в первом туре разделят между собой Ле Пен и Макрон. В случае их выхода во второй тур победу прочат действующему французскому лидеру.

Первый тур президентских выборов во Франции намечен на 10 апреля 2022 года.