Марин Ле Пен в преддверии президентских выборов во Франции завела аккаунт в TikTok

У кандидата в президенты Франции, председателя партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен появился аккаунт в TikTok. Об этом она рассказала подписчикам на своей странице в Facebook.

В первом опубликованном в социальной сети видеоролике Ле Пен обратилась к молодежи. Она отметила, что в TikTok будет рассказывать молодежи о лучших моментах своей предвыборной кампании.

Отметим, в настоящий момент о желании побороться за президентское кресло заявили 13 политиков. По данным опросов, с большой вероятностью половину голосов избирателей в первом туре разделят между собой Ле Пен и Макрон. В случае их выхода во второй тур победу прочат действующему французскому лидеру.

Первый тур президентских выборов во Франции намечен на 10 апреля 2022 года.

Во Франции назвали санкции ЕС против России геополитической ошибкой

Между тем, ранее Марин Ле Пен заявила о необходимости отменить санкции против России. В эфире телеканала BFM она отметила, что сохранять санкции нет никакого смысла, эффект они имеют обратный.

По словам Ле Пен, необходимо «вернуться к нормальным отношениям с Россией».

Политик также полагает, что Франции стоит выйти из объединенного командования НАТО и сбалансировать отношения с Россией и США.

В апреле Марин Ле Пен назвала санкции ЕС в отношении России исторической и геополитической ошибкой, пишет «Газета.ру».

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ФОТО: РИА Новости/Кристина Афанасьева
ТЕГИ:СоцсетьМарин Ле ПенВыборыФранция
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