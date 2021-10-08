Марин Ле Пен в преддверии президентских выборов во Франции завела аккаунт в TikTok
У кандидата в президенты Франции, председателя партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен появился аккаунт в TikTok. Об этом она рассказала подписчикам на своей странице в Facebook.
В первом опубликованном в социальной сети видеоролике Ле Пен обратилась к молодежи. Она отметила, что в TikTok будет рассказывать молодежи о лучших моментах своей предвыборной кампании.
Отметим, в настоящий момент о желании побороться за президентское кресло заявили 13 политиков. По данным опросов, с большой вероятностью половину голосов избирателей в первом туре разделят между собой Ле Пен и Макрон. В случае их выхода во второй тур победу прочат действующему французскому лидеру.
Первый тур президентских выборов во Франции намечен на 10 апреля 2022 года.
Между тем, ранее Марин Ле Пен заявила о необходимости отменить санкции против России. В эфире телеканала BFM она отметила, что сохранять санкции нет никакого смысла, эффект они имеют обратный.
По словам Ле Пен, необходимо «вернуться к нормальным отношениям с Россией».
Политик также полагает, что Франции стоит выйти из объединенного командования НАТО и сбалансировать отношения с Россией и США.
В апреле Марин Ле Пен назвала санкции ЕС в отношении России исторической и геополитической ошибкой, пишет «Газета.ру».
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