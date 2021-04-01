Во Франции назвали санкции ЕС против России геополитической ошибкой

Позиция Евросоюза и санкции в отношении России — историческая и геополитическая ошибка, заявила лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в интервью газете «Комсомольская правда».

По мнению политика, лидеры европейских стран «не уловили смысл потрясений истории». Ле Пен считает, что они «застыли в холодной войне» и все еще придерживаются взглядов, обращенных к США и НАТО.

Как отметила французский политик, отношения с Россией важны для Европы, и никто не может игнорировать РФ и ее место в мире, сообщает РЕН ТВ. Ле Пен считает, что Москва остается ведущим голосом в многополярном мире, регулирующим международные отношения и геополитику.

