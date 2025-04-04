Победу VK Видео над YouTube объяснили «кривой статистикой»
Российские площадки, не взлетев на фоне выдавливания YouTube, решили привлечь зрителя пиратским контентом, сказал в эфире НСН Эльдар Муртазин.
Ежедневная аудитория видеохостинга YouTube в России составляет 75 млн человек, поэтому заявления о том, что его обошел по популярности сервис VK-видео некорректны, заявил в интервью НСН аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
Ранее в компании Mediascope сообщили, что в марте VK Видео обогнал YouTube по ежедневной аудитории в РФ. По ее данным, у VK Видео в прошлом месяце было 41,1 млн ежедневных пользователей, а YouTube — 28,9 млн. Муртазин назвал эти цифры некорректными.
«Это кривая статистика, потому что YouTube в России никуда не упал. Просто Mediascope не может его правильно посчитать. На данный момент они считают только тот YouTube, который видят, но видят они его далеко не весь. По нашим данным, YouTube за это время вырос. Если говорить про Россию, его ежедневная аудитория составляет около 75 миллионов, а ежемесячная – около 98 миллионов. Это данные на декабрь 2024 года, а сейчас статистика будет еще выше», - сказал Муртазин.
По его словам, нельзя говорить о взлете российских сервисов на фоне «выдавливания» YouTube.
«Говорить о каком-то ошеломляющем успехе на фоне выдавливания YouTube не приходится. Статус-кво сохраняется, YouTube не падает по просмотрам, люди им пользуются, они находят методы, чтобы его смотреть. Мы добились только того, что выдавили своих пользователей в использование средств обхода блокировок. Это небезопасно. Мы вывели людей из-за забора защищенности в открытое поле. Запрет YouTube произошел под обещания: "Сейчас мы всем покажем, и наши площадки взлетят". Когда менеджмент площадок понял, что не взлетаем, что нужно сделать? Давайте добавим пиратский контент, чтобы люди приходили к нам смотреть, а не на какие-нибудь трекер-сайты, потому что это комфортно, в браузере, в высоком разрешении, а мы там еще рекламу будем показывать. Это сомнительный, мягко говоря, подход для цивилизованного рынка, и он открывает очень большие возможности как для критики таких площадок», - заключил собеседник НСН.
Ранее сообщалось, что Госдума приняла законопроект о запрете рекламы в запрещенных в России соцсетях, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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