Победу VK Видео над YouTube объяснили «кривой статистикой»

Ежедневная аудитория видеохостинга YouTube в России составляет 75 млн человек, поэтому заявления о том, что его обошел по популярности сервис VK-видео некорректны, заявил в интервью НСН аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Ранее в компании Mediascope сообщили, что в марте VK Видео обогнал YouTube по ежедневной аудитории в РФ. По ее данным, у VK Видео в прошлом месяце было 41,1 млн ежедневных пользователей, а YouTube — 28,9 млн. Муртазин назвал эти цифры некорректными.