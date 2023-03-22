Марафонщица Блиновская опровергла прокурорскую проверку в отношении себя

Марафонщица и блогер Елена Блиновская заявила, что новости о проверке ее на уклонение от уплаты налогов являются фейком.

«Мои юристы держат руку на пульсе 24/7, никакой информации ни у них, ни у меня об этом нет», - цитирует Блиновскую издание «Подъем».

22 марта Telegram-канал SHOT сообщил, что в полицию поступил ряд заявлений от участниц марафонов Блиновской, которые считают, что их обманули. Также общественники пожаловались на Блиновскую в Генпрокуратуру РФ — они требуют проверить её на уклонение от уплаты налогов.

Ранее экс-генпрокурор России Юрий Скуратов в разговоре с НСН заявил, что уход от уплаты налогов из-за использования упрощенной системы налогообложения сегодня распространен.

Накануне Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против блогера Александры Митрошиной об уклонении от уплаты налогов с физлица в особо крупном размере – 120 миллионов рублей.

