Марафонщица Блиновская опровергла прокурорскую проверку в отношении себя
Марафонщица и блогер Елена Блиновская заявила, что новости о проверке ее на уклонение от уплаты налогов являются фейком.
«Мои юристы держат руку на пульсе 24/7, никакой информации ни у них, ни у меня об этом нет», - цитирует Блиновскую издание «Подъем».
22 марта Telegram-канал SHOT сообщил, что в полицию поступил ряд заявлений от участниц марафонов Блиновской, которые считают, что их обманули. Также общественники пожаловались на Блиновскую в Генпрокуратуру РФ — они требуют проверить её на уклонение от уплаты налогов.
Ранее экс-генпрокурор России Юрий Скуратов в разговоре с НСН заявил, что уход от уплаты налогов из-за использования упрощенной системы налогообложения сегодня распространен.
Накануне Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против блогера Александры Митрошиной об уклонении от уплаты налогов с физлица в особо крупном размере – 120 миллионов рублей.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,5 млн+12 001 / сут.
Умерли
397 тыс.+39 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+15 130 / сут.
- Талалаев покинул пост главного тренера «Торпедо»
- «Тинькофф» приостановил переводы в долларах и евро в Монголию, Сербию и Боснию
- В Госдуме заявили, что пункты Wildberries будут работать в штатном режиме
- ЕЦБ: глобальный банковский кризис сейчас маловероятен
- Российские войска усилились атомным крейсером и истребителями Су-57
- Минкульт назначил нового гендиректора Политехнического музея
- Минобороны отчиталось о ликвидации 50 украинских бойцов на купянском направлении
- После обстрела ВСУ брянского села Демьянки возникли проблемы с электричеством
- «Натурализованный англосакс»: Лавров обвинил прокурора МУС в выполнении западных заказов
- Российские силы уничтожили два ангара с оружием и техникой ВСУ около Одессы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru