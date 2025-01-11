Марафон «Полюс холода - Оймякон» прошел в Якутии при морозах до -50

Экстремальный марафон «Полюс холода - Оймякон» прошел в якутском селе Томтор при морозах до -50 градусов.

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В забеге приняли участие 50 местных легкоатлетов и 16 человек, приехавших со всей страны. Они пробежали дистанции 5, 10, 15 и 21,1 километров. На трассах их сопровождали медики и спасатели.

Марафон прошел в шестой раз: в этом году он был посвящён 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, Году защитника Отечества в России и Году защитника Родины в Якутии, поэтому на экипировке бегунов были портреты их родственников, которые участвовали в войне. Часть средств с марафона отправят на СВО.

Одного из участников по пути на марафон пришлось спасать дважды: в первый раз спортсмен из Китая не справился с управлением автомобилем из-за скользкой дороги, а во второй сильно промок и чуть не замерз насмерть.

Ранее Международный ралли-марафон «Шелковый путь» прошел в Томске, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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