Марафон «Полюс холода - Оймякон» прошел в Якутии при морозах до -50

В забеге приняли участие 50 местных легкоатлетов и 16 человек, приехавших со всей страны. Они пробежали дистанции 5, 10, 15 и 21,1 километров. На трассах их сопровождали медики и спасатели.



Марафон прошел в шестой раз: в этом году он был посвящён 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, Году защитника Отечества в России и Году защитника Родины в Якутии, поэтому на экипировке бегунов были портреты их родственников, которые участвовали в войне. Часть средств с марафона отправят на СВО.

Одного из участников по пути на марафон пришлось спасать дважды: в первый раз спортсмен из Китая не справился с управлением автомобилем из-за скользкой дороги, а во второй сильно промок и чуть не замерз насмерть.

Ранее Международный ралли-марафон «Шелковый путь» прошел в Томске, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

