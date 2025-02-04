Маньяка из Бутовского леса приговорили к 22 годам колонии

Мужчину, который признан виновным в убийстве трех человек в 2011 году на территории Бутовского лесопарка, приговорили к 22 годам колонии. Об этом сообщило Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по столице.

Уточняется, что преступник будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

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По данным следствия, в феврале 2011 года фигурант уголовного дела убил собутыльника в самовольно возведенном лагере бездомных. Позднее, летом того же года, от его рук погибли мужчина и женщина в том же лагере. Тела своих жертв преступник захоронил в овраге. Мотивом преступлений стали ссоры во время употребления алкоголя.

Ранее Михаил Юдин, известный как «Бердский маньяк», решил обжаловать пожизненное лишение свободы в Верховном суде России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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