Маньяка из Бутовского леса приговорили к 22 годам колонии

Мужчину, который признан виновным в убийстве трех человек в 2011 году на территории Бутовского лесопарка, приговорили к 22 годам колонии. Об этом сообщило Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по столице.

Уточняется, что преступник будет отбывать наказание в колонии строгого режима.