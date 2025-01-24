В Таиланде россиянина задержали по обвинению в убийстве 13-летнего сына

Россиянина задержали в Таиланде по обвинению в умышленном убийстве его сына, погибшего в результате падения с катера в Андаманском море. Об этом пишет газета Thairath.

По данным издания, инцидент произошел во время морской прогулки катера с 33 туристами у Суринских островов. Следствие полагает, что 45-летний гражданин РФ схватил 13-летнего ребенка, бросил в воду, в результате подросток ударился о винт катера и позже умер в больнице от полученных травм. По данным СМИ, погибший мальчик — гражданин Таиланда.

Суд 24 января рассмотрит вопрос об аресте подозреваемого россиянина. Если вину мужчины признают, ему грозит смертная казнь, пожизненный тюремный срок или 15-20 лет заключения.

Между тем экс-депутата Госдумы Михаила Глущенко приговорили к 24 годам лишения свободы за убийство предпринимателя Вячеслава Шевченко, его партнера Юрия Зорина и переводчицы Валентины Третьяковой, сообщает 360.ru.

