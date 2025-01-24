В Таиланде россиянина задержали по обвинению в убийстве 13-летнего сына
Россиянина задержали в Таиланде по обвинению в умышленном убийстве его сына, погибшего в результате падения с катера в Андаманском море. Об этом пишет газета Thairath.
По данным издания, инцидент произошел во время морской прогулки катера с 33 туристами у Суринских островов. Следствие полагает, что 45-летний гражданин РФ схватил 13-летнего ребенка, бросил в воду, в результате подросток ударился о винт катера и позже умер в больнице от полученных травм. По данным СМИ, погибший мальчик — гражданин Таиланда.
Суд 24 января рассмотрит вопрос об аресте подозреваемого россиянина. Если вину мужчины признают, ему грозит смертная казнь, пожизненный тюремный срок или 15-20 лет заключения.
Между тем экс-депутата Госдумы Михаила Глущенко приговорили к 24 годам лишения свободы за убийство предпринимателя Вячеслава Шевченко, его партнера Юрия Зорина и переводчицы Валентины Третьяковой, сообщает 360.ru.
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