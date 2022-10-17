Мантуров: Полет импортозамещенного Superjet запланирован на следующую весну
Вице-премьер Денис Мантуров заявил, что первый полет импортозамещенного самолета Sukhoi Superjet запланирован на весну 2023 года.
«Для сертификационных испытаний нового Superjet изготавливается два летных и один ресурсный самолет», - цитирует Мантурова ТАСС.
Также Манутров заявил, что пассажирский лайнер МС-21 с российским двигателем уже совершил больше 100 полетов.
Ранее стало известно, что правительство выделит 15 миллиардов рублей на переоснащение авиазаводов современным оборудованием, которое необходимо для расширения производства самолетов МС-21. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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