Мантуров: Дефицита вакцин в России нет
Дефицита вакцин для профилактики коронавируса в России нет. Об этом заявил журналистам министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
«Дефицита вакцины точно нет. У нас в остатках сегодня в регионах под 5 миллионов доз», — цитирует министра РИА Новости.
Глава Минпромторга добавил, что семь производственных площадок увеличивают объемы выпуска вакцины «Спутник V». По словам Мантурова, с июля будет производиться как минимум 30 млн доз препарата в месяц.
Министр подчеркнул, что Минпромторг обеспечивает запросы регионов, компаний и ведомств, участвующих в вакцинации.
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