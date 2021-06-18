Мантуров: Дефицита вакцин в России нет

Дефицита вакцин для профилактики коронавируса в России нет. Об этом заявил журналистам министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Неизбежная вакцинация. Свобода выбора или коллективный иммунитет?

«Дефицита вакцины точно нет. У нас в остатках сегодня в регионах под 5 миллионов доз», — цитирует министра РИА Новости.

Глава Минпромторга добавил, что семь производственных площадок увеличивают объемы выпуска вакцины «Спутник V». По словам Мантурова, с июля будет производиться как минимум 30 млн доз препарата в месяц.

Министр подчеркнул, что Минпромторг обеспечивает запросы регионов, компаний и ведомств, участвующих в вакцинации.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусВакцинаДенис МантуровМинпромторг
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