На бывшем заводе Mercedes в России начнут выпускать китайские машины
На бывшем заводе Mercedes в Солнечногорском округе Подмосковья с мая начнут выпускать китайские автомобили, рассказал в эфире телеканала «Россия-24» глава Московской области Андрей Воробьев.
По его словам, эти машины «по качеству ничем не уступают». Также губернатор добавил, что осенью в Подмосковье китайские инвесторы планируют запустить производство автомобильных деталей, в которое инвестируют 2,5 миллиарда рублей.
Ранее российское представительство Mitsubishi расторгло соглашение о контрактной сборке внедорожников на заводе «ПСМА Рус» под Калугой, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы отчетности дочерней компании японского автоконцерна.
По данным издания, при расторжении ранее действующих договоренностей, «дочка» Mitsubishi обязалась выплатить заводу компенсацию в размере 2,9 миллиарда рублей. Выплата была проведена в январе 2024 года.
Автозавод ООО «ПСМА Рус» находился в простое с апреля 2022 года. Предприятие выпускало автомобили по полному циклу, передает «Радиоточка НСН».
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