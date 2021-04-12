Manizha объяснила смысл песни «Russian Woman»

Певица Manizha раскрыла смысл песни «Russian Woman» изданию The Guardian. С ней она представит Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение».

По словам певицы, в текст песни она вложила свои впечатления от общения с людьми, которые советуют ей похудеть и завести детей. «Мы знаем, что подобные слова могут травмировать, и я бы не хотела рассказывать такие вещи своей дочери», — поделилась Manizha.

Ранее песню певицы критиковала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она назвала текст «бредом» и поручила разобраться, как происходил отбор песен на «Евровидение». В свою очередь, сенатор Алексей Пушков назвал песню «барахлом».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КонкурсМузыкаЕвровидение
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