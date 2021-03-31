Матвиенко раскритиковала песню Манижи для «Евровидения»

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что не понимает, о чём песня Манижи, которая будет представлять Россию на конкурсе «Евровидение-2021», сообщает ТАСС.

Комментируя выступление сенатора Елены Афанасьевой, которая заявила, что в регионах возмущены выбором песни, спикер предложила запросить у Первого канала информацию о порядке голосования.

«Кто не знаком с текстом этой песни, рекомендую. Это кони-люди какие-то и вообще какой-то бред. Я вообще не понимаю, что это такое, о чём это», - резюмировала Матвиенко.

Ранее Афанасьева заявила, что в песне Манижи «отсутствует всякий смысл» и в регионах недовольны таким «троллизмом в отношении российских женщин».

Право представлять Россию на конкурсе Евровидение-2021 певица Манижа Сангин (Manizha) получила по итогам национального отбора, который прошёл в эфире Первого канала, сообщает RT. Первый зампред комитета Госдумы РФ по культуре Елена Драпеко заявила, что артистка не должна петь под российским флагом.

